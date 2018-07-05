Песков отказался комментировать присвоение Сергею Кириенко звания Героя России
Пресс-секретарь президента России не подтвердил и не опровергнул информацию о наличии закрытого указа о присвоении ряду чиновников звания Героя России.
Фото: Aleksey Nikolskyi / ZUMAPRESS.comGloballook
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать появившуюся ранее в ряде СМИ информацию о том, что закрытым указом Владимира Путина звание Героя России было присвоено первому замглавы администрации президента РФ Сергею Кириенко, вице-премьеру Юрию Борисову и ряду чиновников Росатома.
«Я не комментирую это сообщение», - заявил Песков.
Информация о закрытом указе о награждении появилась утром в четверг, 5 июля.