Песков отказался комментировать присвоение Сергею Кириенко звания Героя России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать появившуюся ранее в ряде СМИ информацию о том, что закрытым указом Владимира Путина звание Героя России было присвоено первому замглавы администрации президента РФ Сергею Кириенко, вице-премьеру Юрию Борисову и ряду чиновников Росатома.

«Я не комментирую это сообщение», - заявил Песков.

Информация о закрытом указе о награждении появилась утром в четверг, 5 июля.