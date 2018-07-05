Госдума приняла закон о снижении акцизов на топливо

Государственная Дума приняла закон о введении налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородов, снижении акцизов на топливо и повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для «Газпрома», сообщает РИА Новости.

Согласно новому закону, акцизы на бензин будут снижены на три тысячи рублей (на тонну) и на дизельное топливо – на две тысячи (за тонну). Также решено отказаться от повышения акциза на 700 рублей с 1 июля.

Закон предусматривает снижение с 1 июня акцизов на бензин на три тысячи рублей за тонну, а на дизельное топливо — на две тысячи рублей от действующих ставок. В результате акциз на бензин стандарта Евро-5 будет снижен с 11,2 до 8,2 тысяч рублей за тонну, на дизель – до 5,7 тысяч (ранее – 7,7 тысячи рублей) за тонну.

«Существенное снижение акцизов на бензин уже сейчас позволило зафиксировать те цены, которые установились на конец мая», — приводит РИА Новости слова председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова.

Что касается НДД, то он будет теперь взиматься не с объемов нефти, а с денежного потока – источником информации для вычисления суммы налога станут данные по расчетной выручке, за вычетом фактических расходов, НДПИ, транспортных расходов и т.п. Ставка налога – 50 процентов.

Ну а «Газпрому» придется доплатить в бюджет более 70 миллиардов рублей в счет увеличения налога на добычу полезных ископаемых.

Цены на бензин в России начали расти в конце весны. Мерами, предпринятыми правительством, рост был приостановлен.