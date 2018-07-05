Русские мужчины, что с вами не так: звезду сериала раскритиковали после свидания с иностранцем

29-летняя актриса Мария Шумакова подверглась критике после свидания с аргентинским болельщиком.

Об этом эффектная девушка рассказала в своем Instagram . По рассказу Шумаковой становится ясно, что после встречи с аргентинцем Паоло ей пришло множество гневных сообщений от «русских хлопцев».

«А вообще, хотелось мне сегодня обсудить горячую тему. До отъезда, в Москве была на свидании с аргентицем Паоло, собственно последовала вашему совету. Свидание прошло приятно, хороший парень с хорошим чувством юмора. Никогда не влюблялась в иностранцев поэтому перевела свидание на дружеский манер», - пишет Мария.

Однако после самой встречи Шумакову обвинили в не патриотичности, после чего актриса задалась вопросом что не так с русскими мужчинами.

«Еще после поста, где я спрашиваю куда идти на свидание, мне в direct посыпалась тонна гневных сообщений от русских хлопцев, мол какая я не патриотичная. А теперь внимание вопрос: любимые, русские мужчины, что с вами не так? Если девушки делают выбор не в пользу вас, может это о чем-то говорит и стоит задуматься?», - вопрошает актриса.

Свой пост 29-летняя Шумакова снабдила эффектной фотографией в купальнике, подчеркивающей ее фигуру.