В АвтоВАЗе анонсировали демонстрацию новой модели

Новый российский внедорожник впервые покажут в Москве 29 августа на международном автомобильном салоне. Об этом заявил новый глава концерна «АвтоВАЗ» Стив Маттин. Скорее всего, долгожданной новинкой станет кроссовер Lada XCode в предсерийной версии, сообщает портал car.ru. Тольяттинцы презентовали его два года назад.

«Очень жаль, что Московский автосалон не организовывают каждый год, ведь тогда мировая общественность могла бы знакомиться с российскими новинками намного чаще», - отметил глава АвтоВАЗа Стив Маттин.

В начале этого года вазовцы запатентовали новый компактный внедорожник XCode, однако технические характеристики и другая информация о новинке пока не известны.