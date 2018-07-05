У стен Верховной рады проходит массовая акция протеста

Около тысячи украинских шахтеров участвуют в протестной акции у стен Верховной рады, стуча касками по плитам тротуара и ограждению вокруг здания. Основное требование - погашение задолженностей по заработной плате. Информация об акции размещена в одной из соцсетей.

«Мы не требуем чужого, мы пришли за своей зарплатой» - написано на одном из плакатов протестующих.

Шахтеры требуют от депутатов ВР поддержки, в частности по законопроекту, который предполагает выделение двух миллиардов гривен на поддержку отрасли - модернизацию государственных шахт. К зданию Рады стянуты усиленные наряды полиции.