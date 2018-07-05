Туроператоров обяжут отчитываться перед клиентами за оплату проживания в отелях

Депутаты Государственной думы предложили обязать туроператоров отчитываться перед своими клиентами по оплате номеров в отелях, чтобы избегать в будущем испорченных отпусков. Поводом для инициативы стал кризис в компании «Натали Турс», клиентов которой турецкие отельеры пытаются выселить из отелей, объясняя свои действия отсутствием оплаты. В других странах клиентов «Натали Турс» выселяют массово - без крова оказались сотни туристов.

Ранее сообщалось, что у одного из крупнейших туроператоров России в конце июня возникли проблемы с чартерными программами, из-за чего компания объявила об аннулировании туров вплоть до октября этого года и пообещала вернуть деньги своим клиентам.

Ожидается, что очередной туристический кризис обсудят в четверг, 5 июля, на экстренном заседании ассоциации «Турпомощь».