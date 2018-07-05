В Киеве отказываются платить российской корпорации «МиГ».

Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» требует от украинских коллег вернуть деньги за невыполненный контракт от 2013 года. Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал российской корпорации «МиГ» во взыскании 63,4 тысячи долларов с украинской компании «Электронприбор» за срыв контракта на поставку запасных частей для самолета «МиГ-31».

Пять лет назад Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» заказал «Электронприбору» поставку блоков БКП-48 для самолета «МиГ-31». Как сообщает РИА Новости, контракт был заключен и полностью оплачен. Однако в указанные сроки комплектующие поставлены не были.

Украинцы ссылаются на форс-мажорные обстоятельства, но отказываются давать пояснения.