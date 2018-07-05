Скотленд-Ярд готов сотрудничать с Россией по делу Скрипаля

Официальный Лондон попросил Россию предоставить всю информацию по инциденту в Солсбери, сообщает РИА Новости. Как заявил замглавы МВД Великобритании, он «ждет звонка со стороны России».

«Российское государство …могло бы рассказать нам, что случилось, что они сделали и заполнить некоторые значительные пробелы, которые мы пытаемся заполнить», - заявил Бен Уоллес в интервью BBC.

Замминистра выразил уверенность в том, что российские данные позволят заполнить пробелы в следственных материалах по этому делу, и что виновные будут найдены, в чем, помимо Лондона, заинтересована и Россия.

Ранее Великобритания не отвечала на призывы из Москвы делиться следственной информацией по отравлению в Солсбери, где 4 марта в бессознательном состоянии были найдены отец и дочь Скрипаль. 4 июля стало известно о схожем инциденте в Эймсбери, который расположен недалеко от Солсбери.