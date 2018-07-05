Катастрофическое наводнение в Кабардино-Балкарии попало на видео

Видеозапись ужасных погодных условий была опубликована в Instagram . На ее кадрах видно, как река вышедшая из берегов, размыла дорогу.

Как сообщает Управление МЧС по КБР, из-за погодных условий федеральная автодорога Прохладный - Азау оказалась перекрыта.

Также в ведомстве настоятельно советуют автомобилистам воздержаться от поездок в Эльбрусский район.