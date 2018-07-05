Хорошо продуманная провокация - в Совфеде об инциденте в Эймсбери

Член Совета Федерации Франц Клинцевич в разговоре со «Звездой» назвал инцидент с отравлением двух человек с Эймсбери «очередной хорошо продуманной провокацией».

«Те, кто готовил эти операции в Британии, - прекрасные психологи. Сначала была проведена операция Скрипалей, чтобы на поверхности была видна якобы заинтересованность России в этом. Никто не обратил внимания на то, что это совершенно не принципы работы российских спецслужб», - отметил политик.

Клинцевич обвинил в беспринципности и своих западных коллег, которые много раз уже были пойманы на том, что апеллировали к непроверенным данным и недостоверной информации.

«Они принимают на веру то, что лежит на поверхности, не пытаясь вникнуть в ситуацию. Да и русофобия сейчас очень востребована», - прокомментировал член Совфеда.

Специалисты, по мнению политика, более осторожны.

«Смотрите, Скотленд-Ярд и в деле со Скрипалями призывал британских политиков разобраться в ситуации, и сегодня они не торопятся с выводами о причастности России к этому инциденту», - подчеркнул Клинцевич.

Напомним, в среду утром два человека были обнаружены в Эймсбери без сознания. Сначала полиция предполагала, что причиной такого состояния могло стать отравление наркотиками, однако позже глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Базу заявил, что люди пострадали от отравляющего вещества нервно-паралитического действия «Новичок».