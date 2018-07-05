Россия непричастна к отравлению в Эймсбери - МВД Великобритании
Замглавы МВД Великобритании заявил, что, по предварительным данным расследования, Россия не имеет отношения к очередному отравлению на территории Британии.
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Россия, скорее всего, не имеет отношение к инциденту в британском Эймсбери, где с признаками отравления были госпитализированы два человека. Соответствующее заявление сделал замглавы МВД Великобритании, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось о госпитализации двух человек в бессознательном состоянии в британском городе Эймсбери. Как заявил глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Базу, они были отравлены веществом «Новичок». При этом он добавил, что Скотленд-Ярд пока не усматривает связи между пострадавшими в Эймсбери и отравленными в марте этого года Скрипалями. Позже появились сообщения о том, что пострадавшие, возможно, отравились наркотиками.