Россия непричастна к отравлению в Эймсбери - МВД Великобритании

Россия, скорее всего, не имеет отношение к инциденту в британском Эймсбери, где с признаками отравления были госпитализированы два человека. Соответствующее заявление сделал замглавы МВД Великобритании, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о госпитализации двух человек в бессознательном состоянии в британском городе Эймсбери. Как заявил глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Базу, они были отравлены веществом «Новичок». При этом он добавил, что Скотленд-Ярд пока не усматривает связи между пострадавшими в Эймсбери и отравленными в марте этого года Скрипалями. Позже появились сообщения о том, что пострадавшие, возможно, отравились наркотиками.