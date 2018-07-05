Китай заявил о готовности ответить на «психологический террор» США

В Пекине охарактеризовали угрозу США ввести повышенные пошлины в отношении китайских товаров как «психологический террор». Об этом заявил официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн, сообщает РИА Новости. Китайский чиновник также указал, что американские пошлины навредят и Вашингтону.

«США открывают огонь по всему миру, так же как и по самим себе», - заявил Гао Фэн.

Он также заявил, что Китай и все мировое сообщество готовы противостоять устаревшей позиции протекционизма, которую демонстрируют США.

Ранее сообщалось, что США в апреле опубликовали список более чем из 1000 китайских товаров, которые подлежат обложению повышенными пошлинами. В ответ Китай объявил о готовности повысить пошлины на более чем 100 товаров из США.