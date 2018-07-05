СМИ узнали о неполадках в ядерном реакторе бельгийской АЭС

Инженеры компании ENGIE Electrabel обнаружили дефекты в конструкции ядерного реактора атомной электростанции «Тианж» в бельгийской провинции Валлония. Специалисты компании-оператора обследовали конструкцию реактора и зафиксировали нарушение прочности бетонных конструкций пятиэтажного бункера как раз в том месте, где находятся аварийные системы. Об этом сообщает местное издание Le Soir.

Журналисты газеты также приводят комментарии специалистов, которые объясняют аномалии в конструкции АЭС нарушениями при строительстве бункера. Так как дефект может серьезно влиять на безопасность персонала станции и населения, работу реактора приостановили до сентября 2018 года.

Решение о возобновлении работы АЭС примут инспекторы бельгийской службы контроля.