Американские СМИ включили российскую армию в топ-5 сильнейших в мире

Российская армия станет одной из лучших в мире к 2030 году. Об этом сообщило издание National Interest.

Автор статьи подчеркивает, что позитивные изменения в экономике страны позволили увеличить вливания в развитие и модернизацию вооруженных сил. За счет этого Россия смогла выиграть чеченскую войну и справилась с грузинской агрессией в Южной Осетии. Уже сейчас, по мнению автора статьи, российская армия играет главную роль в отношениях Москвы с ближним зарубежьем.

К 2030 году армия России окончательно завершит свою модернизацию и будет одной из самых грозных сил в мире. Сейчас же потенциальные противники могут оценить успешные действия элитных подразделений российской армии в так называемых гибридных операциях.

Помимо России, в топ National Interest попали армии Индии, Франции, США и Китая.

Ранее американские СМИ назвали российский Су-34 лучшим ударным истребителем в мире.