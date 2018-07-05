Украинцев призвали изучать русский язык

Бывший министр транспорта Украины Игорь Червоненко призвал украинцев обратить внимание на изучение русского языка, так как, по его словам, «язык противника надо знать лучше». Заявление чиновника цитирует сайт «Комсомольской правды».

С другой стороны, Червоненко охарактеризовал русский как «язык международного общения», указав, что все войны рано или поздно заканчиваются, а наиболее перспективным рынком для Украины всегда были страны СНГ и Азии.

Ранее сообщалось, что Верховная рада приняла постановление, согласно которому госслужащие обязаны говорить на государственном языке, которым признан украинский.