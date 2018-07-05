Госкорпорация «Роскосмос» не будет принимать участие в авиасалоне «Фарнборо-2018»

Роскосмос не будет участвовать в авиасалоне в Фарнборо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы госкорпорации Владимира Устименко. Ранее в госкорпорации не исключали своего участия.

Об возможном отказе выставляться в Фарнборо также заявили в Объединенной авиастроительной корпорации и в Ростехе. Причина - запрет в отношении российских компаний на презентацию военной продукции на авиасалоне 2018 года.

Организаторы «Фарнборо» пояснили, что данное решение принято в рамках инструкции правительственной комиссии по экспортному контролю Великобритании. Инструкция касается эмбарго Евросоюза на импорт и экспорт вооружений и военной техники в Россию и из нее.

Россия минимизировала свое участие на авиасалоне «Фарнборо» с 2016 года, когда салон посетили лишь делегации российских авиакосмических компаний.