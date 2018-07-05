«Яндекс» объяснил, почему поисковик начал индексировать документы из сервиса Google Docs

«Яндекс» объяснил появление в поисковике документов из сервиса Google Docs. По словам пользователей, которые обратили внимание на эту проблему, в таких файлах может содержаться приватная информация, в том числе связки логин - пароль и другие персональные данные.

Как рассказали в пресс-службе компании, «Яндекс» индексирует только то, что находится в окрытой части Интернета, то есть те документы и страницы, для просмотра которых не требуется ввод логина и пароля. Слова представителей компании приводит ТАСС. Если же индексация страницы запрещена администратором, то даже когда она находится в окрытой части Интернета, отображаться в поиске не будет.

Представители «Яндекса» уже обратились к коллегам из Google, чтобы обратить их внимание на то, что в документах может содержаться приватная инофрмация.

Ранее сообщалось, что из-за проблем с индексацией документов из сервиса Google Docs пользователи смогли скачать базу данных телефонов руководителей крупных компаний.