Американский сенатор пригрозил России «драконовскими мерами»

США могут предпринять в отношении России «драконовские меры», если будет установлено вмешательство Москвы в предстоящие в ноябре парламентские выборы в Соединенных Штатах. Такое заявление сделал сенатор Джон Кеннеди, посещавший ранее Москву с группой своих коллег.

«Российские власти говорят, что санкции не навредили России, но это не так. И я очень надеюсь, что нам не придется вводить в отношении России совсем уж драконовские меры. Но если мы увидим вмешательство в ноябре, иного выхода не будет», - заявил политик, которого цитирует RT.

Джон Кеннеди подчеркнул, что всем и ему лично хочется нормализовать отношения с Москвой, однако, по его словам, для этого власти России «должны изменить свое поведение».

Ранее США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентские выборы.

Джон Кеннеди - сенатор от штата Луизиана. К клану Кеннеди он никакого отношения не имеет.