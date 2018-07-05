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Как чеченский спецназ освободил «Советский Союз» от террористов

Андрей Цицинов
08:44 05.07.2018
Масштабный проект строительства Российского университета спецназа (РУС) ведется на территории более 450 гектаров в городе Гудермес. Он будет представлять собой многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений, созданных на основе новейших специальных информационно-технических решений.
Как чеченский спецназ освободил «Советский Союз» от террористов
Фото: ruspetsnaz.ru

Об уникальном Российском университете спецназа (РУС) в Гудермесе в эксклюзивном интервью еженедельнику «Звезда» рассказал его куратор, помощник главы Чеченской Республики Даниил Мартынов.

Задача: готовить лучших в мире спецназовцев

- Даниил Васильевич, раньше такого никто, никогда и нигде не делал, чтобы полноценная подготовка бойца спецназа проводилась в одном месте. Как вообще возникла такая идея?

- Она принадлежит главе Чечни Рамзану Кадырову и группе специалистов-спецназовцев. Мы понимали, что сразу такой огромный центр, включающий десятки сложнейших объектов, осилить трудно. Рамзан Ахматович принял решение: разбить процесс строительства на несколько этапов.

Работаем по плану, без сбоев по срокам. На текущий момент функционируют «тактический город», открытые стрелковые галереи. Уже это позволяет сейчас полноценно проводить такие крупные мероприятия, как, например, недавно прошедший Открытый чемпионат Чеченской Республики по тактической стрельбе среди силовых подразделений. Также мы теперь способны вести обучающие курсы, пусть и в тестовом режиме. Из крупных объектов в первую очередь скоро будем сдавать стендовый комплекс. Для него полностью закуплено высокотехнологичное, самое современное оборудование. Сегодня в этом комплексе ведется внутренняя отделка, а открытие планируется к 1 августа.

Также заканчиваются работы по созданию аэродинамического комплекса. Готова к сдаче и гостиница для обучаемых.

- Когда произойдет окончательная сдача всех объектов РУС?

- Предполагаем, что летом следующего года Российский университет спецназа полностью встанет в строй.

- Вы изучали зарубежный опыт? Что-то пригодилось?

- Однозначно зарубежный опыт изучался. Мы побывали в нескольких центрах подготовки США и Китая, в Европе изучали опыт Германии, Италии, Венгрии - тех стран, где профессионально относятся к обучению сотрудников спецподразделений. Естественно, мы везде приобретали знания, насколько это было возможно, и брали у них самое лучшее. Например, в США мы подсмотрели, как обустроен полигон для стрельбы. Кое-какие элементы мы взяли оттуда, правда, несколько изменив под собственные нужды. Проработали дополнительно некоторые моменты по перемещениям, размещению навесов, жалюзи, а также по подаче оборудования и снаряжения.

Или взять аэродинамический комплекс. Посмотрели все, что есть в мире, и остановились на самом лучшем - чешском. То же самое касается и комплекса для стендовой стрельбы.

Учиться не вредно. Главное, взять лучшее в мире и сделать из наших ребят лучших в мире спецназовцев. Читать далее... 

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