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Британские СМИ заподозрили лабораторию Портон-Даун в причастности к новому инциденту с отравлением в Эймсбери

Екатерина ГАБЕЛЬ
08:17 05.07.2018
Ее деятельность и ранее вызывала много вопросов у общественности.
Британские СМИ заподозрили лабораторию Портон-Даун в причастности к новому инциденту с отравлением в Эймсбери
Фото: Andrew Parsons/ ZUMAPRESS.com/ Globallookpress

Два человека в Эймсбери якобы были отравлены тем же самым веществом нервно-паралитического действия, от которого пострадали Юлия и Сергей Скрипали. И эта атака снова приковала внимание к секретной лаборатории Портон-Даун, которая стала центром расследования этих инцидентов.

Портон-Даун использовался для проведения экспериментов с использованием смертоносного и неконвенционального оружия, а после нападения в Солсбери, именно здесь изучали то вещество, которым якобы отравили Скрипалей, пишет издание The Independent. Контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда, которое сейчас ведет расследование, подтвердило, что образец вещества, от действия которого пострадали два человека в Эймсбери, был изучен в лаборатории. По результатам глава подразделения Нил Базу заявил, что люди были отравлены газом «Новичком».

Нередко лаборатория упоминается в единственном числе, хотя, по сути, это – целый комплекс исследовательских институтов.  Двумя ключевыми из них являются Лаборатория оборонной науки и техники, которой управляет Министерство обороны, и Агентство общественного здравоохранения Англии. Обе организации принимали участие в расследовании инцидентов. Деятельность последней организации всегда ассоциировалась с изучением последствий применения химического оружия. Издание отмечает тот факт, что Эймсбери, где произошел последний инцидент, Солсбери и Портон-Даун расположены совсем недалеко друг от друга. Такое совпадение даже породило теорию, что власти многое недоговаривают об этих случаях. Однако, как пишет The Independent, пока нет никаких доказательств, что такое расположение - нечто большее, чем обычная случайность.

После инцидента со Скрипалями, лаборатория вновь оказалась в центре внимания. В ходе расследования возникла двоякая ситуация: Министерство иностранных дел Великобритании сослалось на якобы уже сделанные выводы ученых о месте происхождения вещества, от которого пострадали Скрипали.  Однако, чуть позже официальные представители Портон-Дауна опровергли это, пояснив, что удалось установить только тип вещества, а не страну его производства.

Сейчас, после инцидента в Эймсбери, ученые не торопятся с выводами и пока не связывают «дело Скрипалей» с новым отравлением. Нил Базу так же отметил, что «расследование должно опираться на факты, а не на домыслы». Именно поэтому Скотланд-Ярд пока «не делает никаких предположений».

Напомним, что в среду в Эймсбери были обнаружены два человека в бессознательном состоянии. Первоначально, полиция предполагала, что причиной этого стало отравление наркотиками, однако, позже Нил Базу сделал заявление, о том, что оба человека были отравлены газом «Новичок».

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова в эксклюзивном интервью «Звезде» напомнила, что Портон-Даун уже оказывалась в центре скандалов, связанных с проведением секретных экспериментов над людьми с использованием отравляющих веществ. По слова Захаровой, The Guardian еще в  2004  писал, что нередко такие опыты заканчивались летальным исходом.

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