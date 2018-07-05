Большинство россиян отрицательно относятся к ЕГЭ - ВЦИОМ

Более 75% россиян считают, что за десять лет после введения единого госэкзамена (ЕГЭ) качество среднего образования значительно ухудшилось. Такие данные приводит ВЦИОМ в своем недавно проведенном исследовании.

«Почти 80% опрошенных считают, что учащихся натаскивают только на прохождение тестов, в связи с этим ухудшается качество знаний, это число выросло за последние четыре года (с 64% в 2014 году)», - говорится в отчете об исследовании.

Более 70% опрошенных считают, что после введения ЕГЭ проверка реальных знаний школьников стала пустой формальностью, 77% - что ЕГЭ не учитывает индивидуальные особенности учеников.

Вместе с тем 57% респондентов заявили, что благодаря ЕГЭ талантливые ученики получили возможность поступить в престижные вузы. Треть опрошенных считает, что после введения единого госэкзамена уменьшилась степень коррупции при поступлении в вузы, однако тех, кто считает иначе, оказалось больше - 45%.