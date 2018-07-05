Независимый топливный союз подтвердил факт недолива топлива на АЗС

Независимый топливный союз (НТС) подтвердил факт недолива топлива на некоторых АЗС, выявленный в результате проверки, проведенной Федерацией автомобилистов России (ФАР). ФАР, проверив 34 АЗС в 11 регионах России, выявила недолив топлива на 76% из них. Чаще всего обманывают потребителей на АЗС Юга России.

«Данная проблема существует. Используются различные методы повышения рентабельности бизнеса. Ведь многие прекрасно знают, что на рынке, несмотря на низкие цены, вас могут обвесить. Мы не скрываем проблему», - заявил вице-президент организации Дмитрий Гусев, которого цитирует РБК.

По мнению Гусева, таким образом владельцы АЗС получают незаконный доход, поскольку от недолива фактическая стоимость горючего растет. Он также заявил, что если на топливо установить «справедливую» - то есть более высокую - цену, владельцам АЗС не будет нужды прибегать к обману.