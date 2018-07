Австралийская компания использовала концлагерь для продвижения своей продукции

Австралийская компания Valley Eyewear для рекламы новой линии своих солнцезащитных очков Black Zero выбрала монумент «Каменный цветок», установленный на месте хорватского лагеря смерти Ясеновац, в котором в 1941-1945 годах хорватские усташи умертвили, по разным данным, от 83 до 700 тысяч человек.

После размещения рекламного ролика в соцсетях на компанию обрушился шквал гневных публикаций пользователей. Люди требовали остановить кощунственное, по их мнению, использование символа памяти жертв нацизма в рекламных целях. Пользователи Twitter интересовались у руководства компании, знают ли в Австралии о холокосте. В Ясеноваце, помимо сербов, казнили десятки тысяч евреев и представителей других национальностей.

После этого ролик удалили, а основатель компании Майкл Кроули принес свои извинения, отметив, что компания не хотела никого обидеть.

Stop using this symbol of the suffering Serbs,Jews and others in your campaign! Do yo know what the #Holocaust is? @valleyeyewear pic.twitter.com/MgbvUW1ztj