На Украине возбудили уголовное дело по факту выдачи премий «за победу над "Газпромом"»

Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство по делу о факте выдачи премий в размере 45 миллионов долларов ТОП-менеджменту компании «Нафтогаз». Ранее сообщалось, что руководство компании приняло решение о выплате премий «за победу над «Газпромом» в размере одного процента от суммы иска, подтвержденной Стокгольмским арбитражем в феврале этого года.

«Да, начали уголовное производство. Вопрос в том, уполномочен ли набсовет принимать такие решения. И есть ли у них право назначать премии сверх финансового плана», — заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью «Украинским новостям».

Генпрокуратура начала проверку после того, как фактом выплаты огромной премии обеспокоились простые украинцы. Дело в том, что 40 менеджеров компании, работавшие над исками к «Газпрому», уже получили 21 миллион долларов авансом, а остальное должны получить после того, как «Газпром» выплатит компенсацию. Однако издание отмечает, что уверенности в том, что «Газпром» выплатит эту огромную сумму, нет никаких, а деньги, скорее всего, были выплачены за счет средств налогоплательщиков. Что, отмечают «Украинские новости», странно для самой бедной страны в Европе, где за газ переплачивают втридорога.

Ранее сообщалось, что Стокгольмский арбитраж в феврале этого года обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,6 миллиарда долларов в счет недоданного транзитного газа, или, с учетом долга Украины, 2,5 миллиарда. «Газпром» опротестовал данное решение.