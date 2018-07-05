Центробанк отозвал лицензию у банка «Таатта»

Центробанк объявил о лишении банка «Таатта» лицензии на проведение банковских операций.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 5 июля 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк «Таатта», — сказано в сообщении регулятора.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Советский». А в апреле этого года решением регулятора без лицензии на осуществление банковских операций остался костромской «Конфидэнс банк».