Центробанк отозвал лицензию у банка «Таатта»
Кредитная организация лишается лицензии на осуществление банковских операций с 5 июля 2018 года.
Фото: Алексей Иванов/ТРК Звезда
Центробанк объявил о лишении банка «Таатта» лицензии на проведение банковских операций.
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 5 июля 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк «Таатта», — сказано в сообщении регулятора.
Ранее сообщалось, что ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Советский». А в апреле этого года решением регулятора без лицензии на осуществление банковских операций остался костромской «Конфидэнс банк».