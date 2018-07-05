Сирийские военные показали военную технику, оставленную боевиками

Сотни единиц оружия: танки, зенитные установки, средства связи и новейшая экипировка - сирийские военные показали склады, оставленные боевиками в провинции Дераа.

Для того, чтобы разместить все эти трофеи, пришлось выделить целый плац в одной из воинских частей. Некоторые образцы все еще в заводской упаковке, поэтому определить производителя довольно просто.

Основная часть техники поступала боевикам из США и других стран НАТО. Снабжение террористов поставили на поток.

Причем, речь не только про вооружение. Продуктовые наборы, которые западная коалиция должна была передать мирным жителям, оказывались у боевиков. Тысячи коробок с крупами, консервами и медикаментами из Америки также нашли на складах террористов.