Во Внуково прибыл первый прямой авиарейс из Дамаска

В Москву прибыл первый за долгое время прямой авиарейс из Дамаска. Его осуществила частная сирийская авиакомпания. После приземления в аэропорту Внуково все пассажиры - в основном граждане арабской республики - говорили, как много для них значит возможность приехать в Москву.

Пока рейсы между Россией и Сирией будут раз в неделю: по средам из Дамаска в Москву, по четвергам обратно. Длительность перелета - 5 часов 5 минут. Самолеты принимает и отправляет аэропорт Внуково.