Во Внуково прибыл первый прямой авиарейс из Дамаска
Пока рейсы между Россией и Сирией будут раз в неделю: по средам из Дамаска в Москву, по четвергам в обратном направлении.
Фото: vnukovoairport/Facebook
В Москву прибыл первый за долгое время прямой авиарейс из Дамаска. Его осуществила частная сирийская авиакомпания. После приземления в аэропорту Внуково все пассажиры - в основном граждане арабской республики - говорили, как много для них значит возможность приехать в Москву.
Пока рейсы между Россией и Сирией будут раз в неделю: по средам из Дамаска в Москву, по четвергам обратно. Длительность перелета - 5 часов 5 минут. Самолеты принимает и отправляет аэропорт Внуково.