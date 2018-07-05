В Иране пригрозили закрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти

Иран может закрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти другим государствам. Такое заявление сделал замначальника ставки Корпуса стражей Исламской революции «Саралла» Исмаил Коусари.

«Если экспорт нефти из Ирана будет сдерживаться, мы не позволим вывозить нефть в другие страны мира через Ормузский пролив», — приводит YJC слова Коусари.

При этом он напомнил, что через данный участок проходит 20% мировой нефти.

Неделей ранее СМИ, ссылаясь на высокопоставленного представителя Госдепа США, сообщили, что Соединенные Штаты будут стараться убедить своих союзников полностью прекратить покупать «черное золото» у Ирана. По словам чиновника, такие обсуждения ведутся и с другими государствами, в числе которых Китай.