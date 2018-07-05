Украину еще никто не победил: в Киеве пригрозили России созданием Барнаульского и Мурманского полков

Украина зеркально ответит на присвоение ряду российских воинских частей названий в честь украинских городов. Такое заявление сделал главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.

«Пусть попробуют, тогда у нас появятся, я думаю, Бахчисарайские и Барнаульские полки, и Мурманские, и так далее", — сказал прокурор в эфире телеканала «112 Украина».

При этом Матиос отметил, что «Украину еще никто не победил».

Ранее сообщалось, что указ президента РФ Владимира Путина о присвоении 11 российским полкам и дивизиям почетных названий в честь украинских, белорусских и польских городов напугал Украину.

Напомним, 11 полков и дивизий получили почетные наименования в соответствии с указами президента России Владимира Путина, которые он подписал 30 июня.