Глава МВД Британии проведет экстренное заседание после отравления в Эймсбери

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид проведет экстренное заседание правительственного комитета COBRA после отравления двух людей в британском городе Эймсбери. Об этом сообщает Press Association, ссылаясь на источник в канцелярии главы британского правительства Терезы Мэй.

Ранее глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда заявил, что два человека, которых нашли в бессознательном состоянии 30 июня в Эймсбери, были отравлены веществом «Новичок».

Напомним, в городе Эймсбери, расположенном недалеко от Солсбери, два человека были отравлены неизвестным веществом. Изначально полиция предполагала, что причиной случившегося могли стать наркотические препараты.

В марте этого года в Солсбери были отравлены Сергей Скрипаль, ранее собиравший в России секретную информацию в пользу британской разведки, и его дочь Юлия. В случившемся Великобритания бездоказательно обвинила РФ. В свою очередь в Москве категорически отвергают все обвинения Лондона.