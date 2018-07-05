В Верховной раде рассказали о критическом состоянии энергетической отрасли Украины

Украинская энергетическая отрасль доведена до критического состояния. Соответствующее заявление сделал депутат Верховной рады Виталий Куприй.

«Довели (отрасль — ред.) до абсурдной критической ситуации. <…> На местах все разворовали, а теперь идут на Запад с протянутой рукой», - приводит «112 Украина» слова нардепа.

Куприй при этом добавил, что Украина имеет внутренние резервы, способные спасти ситуацию.

Депутат также выразил мнение, что украинский министр энергетики Игорь Насалик не сможет «спасти» энергетическую отрасль в государстве.

Напомним, в конце мая этого года депутат Верховной рады Юрий Бойко заявил на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2018), что Украине нужно искать пути для восстановления экономического сотрудничества с Россией.