PR-директор «Леруа Мерлен» уволилась после скандальной публикации в соцсети

PR-директор компании «Леруа Мерлен» Галина Панина, которая получила скандальную известность после публикации о «сожженной девушке» в Facebook, объявила о своем увольнении.

«В связи с сложившейся обстановкой считаю правильным покинуть занимаемую должность директора PR в компании Леруа Мерлен», - написала Панина на свой странице в социальной сети.

Ранее сообщалось, что руководство «Леруа Мерлен» отстранило Галину Панину от работы за публикацию в Facebook, сделанную после победы сборной России по футболу над командой Испании на ЧМ-2018. В своем посте женщина сообщила, что в столичном районе Ново-Переделкино футбольные болельщики, отмечавшие триумф любимой команды, якобы сожгли девушку.

Позже эта информация не нашла подтверждения, а Панина удалила опубликованную ранее информацию.