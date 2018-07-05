Трамп призвал страны ОПЕК снизить цены на бензин
Президент США Дональд Трамп призвал ОПЕК снизить цены на бензин, отметив, что в настоящий момент организация лишь увеличивает стоимость топлива.
«Монополии ОПЕК следует помнить, что стоимость бензина увеличивается, а они делают мало, чтобы помочь. Если что, они поднимают цены все выше, в то время как США защищают многих их членов за очень маленькие деньги», - написал американский лидер в своем Twitter.
Трамп также подчеркнул, что «это должно быть двусторонним процессом».
«Снизьте цены сейчас!» — резюмировал президент США.
Ранее Дональд Трамп уже заявлял, что ОПЕК манипулирует рынком нефти и что организации следует это прекратить.
В июне этого года стало известно, что страны ОПЕК договорились об увеличении добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ на один миллион баррелей в сутки.