Экс-участница «Дома-2» Полина Лобанова найдена мертвой

Экс-участница популярного телепроекта «Дом-2» Полина Лобанова найдена мертвой в ванной комнате собственной квартиры. Об этом рассказала сестра девушки Василиса Денисова на своей странице в Instagram.

Она также попросила о материальной помощи, чтобы организовать прощание с бывшей участницей реалити-шоу.

О причинах смерти Полины Лобановой, которой недавно исполнилось 20 лет, ее родственница не сообщила.

Ранее стало известно, что в Москве при падении с 19-го этажа скончалась бывшая участница «Дома-2» Анастасия Тарасюк.