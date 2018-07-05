Порошенко рассказал, как князь Владимир крестил Украину
По мнению украинского лидера, Украина является «матерью российской православной церкви».
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Globallookpress
В 988 году князь Владимир крестил не Русь, а Украину, и именно тогда была создана украинская церковь. Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко.
«На Украине есть мать-церковь — Константинополь. А потом Украина была “матерью” для российской православной церкви. Именно так, а не наоборот», — заявил украинский глава в интервью сербскому телеканалу РТС.
Петр Порошенко также высказал мнение, что в настоящий момент Россия мешает Украине иметь независимую церковь.
Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко на встрече со студентами в Киеве сравнил церковь с социальной сетью.