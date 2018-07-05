Потеряла туфельку, а не растерялась: пользователи Сети восхитились поступком военнослужащей во время парада в Минске

Пользователи Интернета восхитились военнослужащей, принимавшей участие в военном параде в Минске по случаю Дня независимости Белоруссии. Там девушка потеряла туфлю, однако не растерялась и продолжила участие в марше, как будто ничего не произошло.

Снимок, как одна из участниц мероприятия марширует без обуви, попал в Сеть, где очень быстро стал популярным.

«Золушка современная наша! Потеряла туфельку, а не растерялась!», - написал под фото один из пользователей Instagram.

Другой человек, комментируя снимок, отметил силу белорусских женщин.

«Респект и уважение, что не растерялась и продолжила маршировать», - высказала свое мнение Алла Сугоняко.

3 июля Белоруссия отметила День независимости. Президент России Владимир Путин поздравил своего коллегу Александра Лукашенко с праздником, который отмечается в стране с 1996 года и приурочен к освобождению в 1944 году Минска от немецко-фашистских захватчиков.