Пострадавшие в Эймсбери были отравлены «Новичком» - глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда

Два человека, которых нашли в бессознательном состоянии 30 июня в городе Эймсбери, были отравлены веществом «Новичок». Такое заявление сделал глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда.

При этом он добавил, что Скотланд-Ярд пока не усматривает связи между пострадавшими в Эймсбери и отравленными в марте этого года Скрипалями.

Ранее сообщалось, что в городе Эймсбери, расположенном недалеко от Солсбери, два человека были отравлены неизвестным веществом. Позже в Сети появились первые кадры с места произошедшего.

Напомним, в марте этого года в Солсбери были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В случившемся Великобритания бездоказательно обвинила РФ. В свою очередь в Москве категорически отвергают все обвинения Лондона.