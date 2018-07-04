Опубликованы первые кадры с места отравления двух человек в Солсбери

В Сети появились первые кадры с места отравления двух человек в британском Эймсбери, который расположен недалеко от города Солсбери. На записи видно, как одного из пострадавших грузят в карету скорой помощи медработники. Помимо врачей на видео также запечатлены сотрудники полиции, работающие на месте инцидента.

Ранее сообщалось, что накануне недалеко от Солсбери два человека были отравлены неизвестным веществом. Позже в городской полиции рассказали, чем могли отравиться пострадавшие.

Напомним, в марте этого года в Солсбери были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В случившемся Великобритания бездоказательно обвинила РФ. В свою очередь в Москве категорически отвергают все обвинения Лондона.