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Стало известно, в каком возрасте люди начинают любить отечественный автопром

Егор Левин
22:43 04.07.2018
За промежуток от 32 до 40 лет любитель автомобилей российского производства может проделать путь от самого дешевого и простого автомобиля до самого проходимого и надежного.
Стало известно, в каком возрасте люди начинают любить отечественный автопром
Фото: Пресс-служба Lada

Аналитики определили, в каком возрасте люди начинают любить автомобили Lada.

Три года информация по крупицам собиралась с помощью анкетирования. В конечном итоге после обработки полученной информации оказалось, что средний возраст автолюбителей, предпочитающих автомобили Lada — 35 лет.

Самыми молодыми приверженцами отечественного автопрома стали люди в возрасте 32 лет, предпочитающими модель Lada Samara ввиду ее небольшой стоимости и доступности запасных частей, необходимых при ремонте.

Модели 2110 и Priora пользуются спросом у тех, кто на год старше. В 36 лет любители российских автомобилей переключаются на Lada Granta, Vesta и Kalina.

Что же касается представителей возраста 40+, то тут речь идет уже о более обстоятельных автомобилях. Сорокалетним по душе Lada 4x4. Далеко не последнюю роль в их выборе играет надежность и повышенная проходимость этого автомобиля. Об этом сообщает «Автостат».

Между тем, российская компания «АвтоВАЗ» начала сотрудничать с Московским политехническим институтом, студенты которого уже создали несколько эскизов концепций автомобилей LADA, исходя из тенденций современного авторынка.

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