Эстонских ветеранов СС* наградят в день вывода российских войск

Власти Эстонии предложили ветеранам 20-й эстонской дивизии СС* найти достойных кандидатов на награждение почетным знаком Дубового венка в день вывода российских войск. Об этом сообщил Sputnik Эстония.

Церемония награждения состоится 31 августа в рамках торжественного мероприятия в честь 24-ой годовщины полного вывода из страны российской армии.

Министерство юстиции Эстонии считает, что заслуги перед эстонским государством этих людей оцениваются как «выдающиеся».

По словам Урмаса Рейнсалу, главы ведомства, без деятельности этих людей Эстонская Республика, которая была направлена на сопротивление «оккупационным властям», не могла бы отпраздновать свой вековой юбилей.

В Эстонии предлагать кандидатов на награждение почетным знаком Дубового венка Свободы могут как учреждения, организации и объединения, так и частные лица. Например, Рейнсалу представить к наградам Союз бывших «лесных братьев», общество «Мементо» и «Союз борцов за свободу». Последний объединяет бывших военнослужащих гитлеровской армии, которые воевали в рядах 20-й эстонской дивизии СС.

*СС - запрещенная в России организация.