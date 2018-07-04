Безумие и отвага: пьяные бойцы ВСУ подорвались в БМП на собственном минном поле

Украинские военнослужащие подорвались на поле с установленными ими же минами. Четверо военных погибли, пятеро пострадали.

Ночью военнослужащие 503 отдельного батальона морской пехоты 36 бригады подорвались в своем БМП на минном поле. Это произошло неподалеку от села Талаковка. Четверо военных погибли, пятеро получили ранения. При этом, все они находились в состоянии алкогольного опьянения. Минное поле было также организовано бойцами ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель ВС ДНР Даниил Безсонов.

Ранее в Харьковской области мужчина избил до смерти украинского военнослужащего, отказавшегося с ним выпить. Отказ возмутил предлагавшего, и он принял решение перейти к физической расправе.