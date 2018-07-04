Победительницу Евровидения-2018 обвинили в плагиате – СМИ

Победительницу Евровидения-2018 Нету Барзилай обвинили в плагиате. Об этом сообщило издание Walla.

Представители звукозаписывающей компании Universal Music направили письмо с предупреждением авторам песни «Toy» Дорону Медали и Ставу Бегеру. По мнению организации, исполненная израильтянкой композиция является плагиатом на композицию «Seven Nation Army» группы The White Stripes.

Издание отмечает, что такое заявление ставит под угрозу проведение Евровидения в 2019 году на территории Израиля. По правилам конкурса все композиции должны быть оригинальными, а в случае плагиата победителя дисквалифицируют.

Тем не менее эксперты считают, что стороны придут к компромиссу, и звукозаписывающая компания начнет получать часть прибыли от песни.

Напомним, финал конкурса Евровидение прошел 13 мая в столице Португалии Лиссабоне. Нетта Барзилай победила с песней «Toy».