В Египте обнаружили гигантскую древнюю гробницу

В Александрии обнаружили гробницу. На гигантский 30-ти тонный саркофаг наткнулись строители, которые рыли котлован под фундамент нового здания.

Для того, чтобы поднять саркофаг с пятиметровой глубины, пришлось привлекать армию. Специалисты говорят, что гробница относится к эпохе Птолемеев. Рядом с ней нашли голову огромной алебастровой статуи. Вероятно, что это изображение человека, который там похоронен. Больше всего археологов удивило, что раствор между крышкой и корпусом саркофага не поврежден. Это значит, что за два тысячелетия гробницу никто не открывал.