Электронные ПТС дополнят новыми данными

Новые электронные ПТС позволят получать больше полезной информации об автомобилях, чем их бумажные аналоги. В частности, электронный вариант сможет содержать сведения об отзывных компаниях в отношении конкретных машин.

Как сообщает Росстандарт, с 1 июля 2018 года появляется возможность внесения информации об отзывах автомобилей в электронные ПТС. Речь идет об официальном устранении заводских дефектов. По мнению ведомства, подобные нововведения повысят эффективность системы отзывов и безопасность на дорогах. Росстандарт и «Электронный паспорт» уже подписали соглашение по обмену информацией об отозванных машинах.

Между тем, в России с 1 июля началось оформление электронных паспортов транспортных средств. Система действует в тестовом режиме, а уже с 1 ноября 2019 года планируется перейти на нее полностью.