В Турции подвели окончательные итоги выборов

Реджеп Тайип Эрдоган стал победителем президентских выборов, прошедших 24 июня в Турции. Высший избирательный совет страны опубликовал итоговые результаты. 52,59% людей отдали свои голоса в пользу действующего президента.

Пять других кандидатов набрали значительно меньшие проценты голосов. Самым близким результатом оказались 30,64% за кандидата от оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррема Индже. Остальные участники выборов набрали по менее 9% каждый. Об этом сообщают «Известия».

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Путин заявил, что итоги голосования свидетельствуют о большом политическом авторитете Эрдогана.