Трамп обсуждал с советниками возможность военного вторжения в Венесуэлу – СМИ

Президент США Дональд Трамп в 2017 году обсуждал со своими советниками возможность военного вторжении в Венесуэлу. Об этом сообщило Associated Press со ссылкой на источник в администрации Белого дома.

По данным агентства, многие чиновники были в шоке от поставленного Трампом вопроса. Во время дискуссии советники президента объяснили президенту, что вторжение в Венесуэлу нанесет удар по американским интересам в регионе и подорвет доверие к США со стороны других стран Латинской Америки.

В сентябре 2017 года Трамп поднял этот вопрос на Генеральной Ассамблее ООН во время ужина с руководителями четырех латиноамериканских государств. Как сообщило агентство, советники Трампа просили не затрагивать этот вопрос, но американский лидер не послушал их и попросил всех присутствующих на ужине высказать свое мнение о возможном военном решении ситуации в Венесуэле.

Агентство заключило: переговоры показывают, что политический и экономический кризис в Венесуэле получил приоритетное внимание в администрации Трампа в том ключе, в котором такое обсуждение нельзя было представить при Обаме.

Напомним, что с апреля по август 2017 года в Венесуэле прошли масштабные антиправительственные манифестации. Поводом для этого стали решения Верховного суда, которые расширили полномочия президента Николаса Мадуро и ограничили функции парламента.