Посольство РФ в Лондоне опровергло информацию о приглашении Терезы Мэй на ЧМ-2018 по футболу

Посольство России в Лондоне опровергло информацию о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй получила приглашение посетить проходящий в России чемпионат мира по футболу.

«Индивидуальные приглашения британским политикам на чемпионат мира не направлялись и, соответственно, не отзывались. Как известно, решение не посещать турнир на официальном уровне исходило от Лондона», — сообщает ведомство.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на представителя российского посольства. При этом отдельно было отмечено, что в Великобритании раздавались призывы к бойкоту футбольного первенства, а британские СМИ описывали Россию в темных тонах.