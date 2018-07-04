Посольство РФ в Лондоне опровергло информацию о приглашении Терезы Мэй на ЧМ-2018 по футболу
Российское диппредставительство подчеркнуло, что индивидуальные приглашения политикам не рассылались.
Фото: Andrew Parsons / ZUMAPRESS.com
Посольство России в Лондоне опровергло информацию о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй получила приглашение посетить проходящий в России чемпионат мира по футболу.
«Индивидуальные приглашения британским политикам на чемпионат мира не направлялись и, соответственно, не отзывались. Как известно, решение не посещать турнир на официальном уровне исходило от Лондона», — сообщает ведомство.
Об этом передает ТАСС со ссылкой на представителя российского посольства. При этом отдельно было отмечено, что в Великобритании раздавались призывы к бойкоту футбольного первенства, а британские СМИ описывали Россию в темных тонах.