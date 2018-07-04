Набравший 400 балов за ЕГЭ школьник поделился своим секретом успеха

Московский школьник Руслан Салимгареев набрал 400 балов по итогам сдачи четырех экзаменов ЕГЭ. Это второй подобный случай за всю историю проведения экзаменов.

Как рассказывает учащийся, достичь такого значительного результата ему помог опыт, полученный ранее на схожих мероприятиях, например, на Всероссийской олимпиаде школьников.

«Там задания, конечно, совсем другие. Не такие, как на экзамене. Но настрой такой же, все волнуются, сдают, получают свои баллы. Тоже есть апелляции, тоже иногда просят писать черной ручкой», — поделился Салимгареев.

Напомним, московский выпускник впервые набрал 400 баллов по четырем ЕГЭ. По словам главы Рособрнадзора Сергея Кравцова, это неудивительно и, чтобы выйти на устойчивое и объективное проведение экзамена, потребовалось пять лет.