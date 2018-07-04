«Нафтогаз» сообщил о возобновлении судом ареста акций «Газпрома»

Высший суд швейцарского кантона Цуг возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые принадлежат «Газпрома». Об этом сообщила пресс-служба «Нафтогаза».

В сообщении говорится, что активы останутся под арестом на время рассмотрения апелляции «Нафтогаза» на решение о снятии ареста с этих акций. Компания напомнила, что это решение было принято местным органом по взысканию долгов.

Теперь активы «не могут выводиться из юрисдикции соответствующего органа по взысканию долгов до окончательного решения апелляции "Нафтогаза"».

Ранее шведский суд отказал украинскому «Нафтогазу» в просьбе отменить остановки исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору с «Газпромом» в рамках контракта на транзит газа через Украину.