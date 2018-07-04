МЧС России готово помочь в освобождении заблокированных в пещере Таиланда школьников.

МЧС России готово помочь службам Таиланда в спасении школьников, заблокированных в одной из местных пещер.

Юниорская футбольная команда вместе со своим тренером оказалась отрезана от выхода из семикилометровой пещеры Тхам Луанг из-за начавшегося наводнения. Поиски длились в течение 10 дней, и в итоге пропавшие были найдены ослабевшими, но живыми.

МЧС России готово оказать всю необходимую помощь таиландцам в спасении детей и их тренера, запертых в пещере. В случае, если власти Таиланда обратятся к российским спасателям с просьбой о помощи, Россия незамедлительно окажет помощь. Об этом сообщают РИА Новости.

Напомним, ранее группу из двенадцати детей и их тренера обнаружили в глубокой пещере в одной из таиландских провинций.